Poruka Žarka Paspalja za Partizan, ali i za srpsku košarku...

Po mišljenju mnogih, KK Partizan je u celoj toj priči zaista veliki gubitnik, jer su crno-beli bili lideri u regionalnom takmičenju, dok su u Evrokupu imali izgledne prilike da se domognu same završnice.



Međutim, Žarko Paspalj smatra da takvu odluku moraju svi da prihvate i da se okrenu novoj sezoni i izvuku pouke kada je u pitanju igrački kadar.



"Žal za uspešnom sezonom, dobrim navijanjem, svakako postoji. Ali, jednostavno je doneta takva odluka. Zbog svih okolnosti koje su nas snašle, takmičenje je moralo da bude prekinuto. U ovoj čudnoj situaciji nije se snašla ni velika NBA, a kamoli neko drugo takmičenje", rekao je Paspalj za

Nijedan klub nije mogao da se pripremi na tako rani prekid sezone niti pauzu od nekoliko meseci do početka sledeće.



"To je stvar od kluba do kluba, i svako će da nađe način šta će da radi. Naravno, uz upozorenje da bi nešto slično moglo i da se ponovi. Mislim da neće, i da se sledeće godine vraćamo na stari put. Duga je pauza, i svi klubovi imaju dovoljno vremena da se pripreme i krenu u nove juriše", naglasio je Paspalj i dodao:



"Godinama pričamo da treba da se okrenemo domaćim igračima, ali mlade igrače treba i napraviti. Što se tiče stranaca, mislim da će finansijski pretrpeti određene izmene. Da li će to prihvatiti ili će otići negde drugde, videćemo. To čeka sve klubove", ističe Paspalj.