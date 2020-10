Poluvreme - Zvezda može i mora bolje, a šta kažete na navijačko raspoloženje? (TVITOVI)

Završeno je prvo poluvreme utakmice u Podmoskovlju gde je Himki ugostio Crvenu zvezdu, a rezultat je 44:40.



Jerebko, Karasjov i Monro su doneli 7:1 svom timu, ekipa Saše Obradovića je imala slab početak i čekali smo da neko to ispravi tokom prve četvrtine.



U prva tri minuta Zvezda je bila na samo jednom poenu koji je postigao O'Brajant, a onda je Lojd pokrenuo crveno-bele trojkom.



Zvezda je sa dve trojke preokrenula rezultat i to preko Voldena i Lazića, a nakon poena Ročestija i Terija imala je i pet poena viška u odnosu na Himki.



Trojkom Zajceva ekipa Himkija je uspela da stigne do izjednačenja početkom druge četvrtine, ali je Zvezda vratila prednost veoma brzo.





Proradio je Šved do kraja poluvremena i vratio prednost domaćinu ali samo za kratko, Ročesti je nakon toga preuzeo stvar u svoje ruke. Ipak, domaći su imali nešto više raspoloženih igrača do kraja poluvremena pa možemo reći da zasluženo idu na odmor uz prednost od 4 poena.









Malo ga siluje O’Bryant ali bice to ok sa vremenom. Oce covek da se dokaze, zeljan kosarke, izuzetan igrac. #kkcz — dzo.ni (@NovakovicNikola) October 30, 2020

Sramotna igra Zvezde do sada #kkcz — Bez Pardona (@BezPardona1) October 30, 2020

Ne postoji parket u evropi gde ćemo otići bez šansi, Sale Obradović je napravio vojsku neverovatnu !!! #kkcz 🔴⚪👊🏻 — Miroslav Nešić (@ostentivan) October 30, 2020

Dobro je lako smo se vratili u igru bez izgubljene energije. Sad jača odbrana i da pravimo razliku #kkcz — JJ (@jjtwcz) October 30, 2020