Poluvreme - Zvezda i dalje u igri, novajlija na udaru navijača! (TVITOVI)

Kako je moguće da Kuridža nije igrao u jačem klubu do sada? #kkcz

Dobro igramo! Bravo momci, to je odnos prema utakmici! To je Zvezda! #kkcz 🔴⚪️💪

Najtužnije je što Lukas trenutno doprinosi igri #kkcz na nivou ili manje od nivoa Filipa Čovića. No bez onzira na to, sudije u @EuroLeague su idioti, to treba pomenuti u svakoj prilici.