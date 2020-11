Poluvreme - Zatvorili Lojda, Zvezdin prazan hod, rezultat je još i dobar! (TVITOVI)

Ekipa Crvene zvezde mts gubi nakon prvih 20 minuta od Efesa, iako je po mnogima bila favorit zbog izostanka velikog broja igrača u protivničkom timu. Rezultat je 36:40.



Fantastičan početak Crvene zvezde, pre svega u odbrani, Efes nije postigao koš 3 i po minuta, za razliku od domaćina koji je preko Voldena, Rita i Kuzmića stigao do 8:0.



Ipak, naredni minuti su bili prazni za izabranike Saše Obradovića, pa su Singlton i Larkin uspeli da vrate svoj tim u egal.



Poenima Simona gosti stižu do prednosti, a onda trojkom Moermana i do 12:16.



Početkom druge deonice Larkin je imao svoju dobru epizodu nakon čega je Efes poveo sa 17:23, a bilo je i maksimalnih +8 za goste kada je Tunčer pogodio dve uzastopne trojke.



Trojke su upadale sa svih strana, Larkin je pogodio novu, potom i Moerman za ogromnih +14. Volden koji je bio jedini raspoložen u dresu crveno-belih je uspeo da pokrene svoj tim, a onda je i Dobrić pogodio sva tri slobodna bacanja za daleko podnošljiviju situaciju.



Rit je pogodio trojku za 32:37 na ulasku u poslednji minut, a onda je i Lojd pogodio svoje tek prve poene za 34:37.



Moerman je do kraja pogodio trojku na jednoj, a Rit za dva na drugoj strani.