Poluvreme - Volden drži Partizan u igri, ugroženo onih +18!

Nakon prvih 20 minuta Virtus vodi protiv Partizana sa 47:35.







Partizan je fantastično krenuo u odbrani, ali je u napadu imao prazan hod, nije uspevao da pronađe put do koša pa je skoro prvih 3 minuta na semaforu pisalo 0:0.



Nikola Janković na jednoj, odnosno Miloš Teodosić na drugoj strani, su razbili monotoniju, a onda su domaći igrali nešto bolje i stigli su do osetnije prednosti kada je Teodosić rešio slobodno bacanje nakon tehničke greške trenera Trinkijerija.



Imali su domaći i plus 9 na početku druge deonice nakon što je Marbl pogodio trojku, a sjajan u drugoj deonici je bio i Stefan Marković koji je pogodio čak dve trojke u ovom delu igre.



Sa dve trojke preko Birčevića i Voldena Partizan se vratio u igru, a onda je Miloš Teodosić uzeo stvar u svoje ruke i poenima odveo svoj tim i na ogromnih +13. Bilo je i maksimalnih +14, a onda je Volden uspeo da izvadi situaciju svojim poenima, bio je daleko najraspoloženiji igrač crno-belih uz Stefana Birčevića.



Malo dobrih akcija Partizana, moraće nešto dobro da se menja tokom poluvremena.



Stefan Marković na jednoj strani najefikasniji sa 14 poena, Teo 12, na drugoj Tori Volden sa 15.



Vec vidim ovo je od onih utakmica ako je bude igrao do kraja Gordic gubi sam. #KKP #KKPartizan — PartizanNiksic (@Partizan_Niksic) February 5, 2020

Potrebni su nam Gordic, Zagor i Tomas u svom najboljem izdanju kako bismo dobili ovu u gostima. #samokazem #KKPartizan #7DAYSEuroCup — Branislav Todjer 🏴🏳️ (@BTodjer) February 5, 2020