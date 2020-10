Poluvreme - Prazan hod Zvezde, navijači očekivali više, a šta kažu za pojačanja? (TVITOVI)

Ekipa Crvene zvezde gubi na poluvremenu od Fenerbahčea sa 42:30.



Zvezda je bolje ušla u meč, Saša Obradović je pripremio ekipu koja je od starta krenula da pogađa za tri, pošto su pogodili Kuridža i Hol. Ipak, na drugoj strani Ulanovas je počeo sjajno, pa je držao u igri Fener koji je uspeo sredinom deonice da preokrene meč u svoju korist.



Prvu četvrtinu je završio maestralno Bobi Dikson sa dve trojke u poslednjem minutu.



Ulanovas i Bobi Dikson su sjajno šutirali večeras, na drugoj strani je jedini Hol bio raspoložen dok drugo veliko pojačanje, Lojd, nije bio u elementu u prvom poluvremenu.



Tokom druge četvrtine puna dva minuta niti jedan tim nije postigao poen sredinom deonice, a Fener je držao prednost koja je došla i do +7 nakon bacanja Nanda De Koloa, a onda i nakon poena Pjera na +8.



Zvezda je baš imala prazan hod sredinom deonice, nije pogodila iz igre skoro pet minuta. Srpski tim nije služio šut za tri nakon one dve početne trojke, a Fener je poenima Brauna stigao i do prve dvocifrene prednosti.



Ipak, Davidovac prekida lošu seriju trojkom, u pravi čas, nije dozvolio Feneru da se odvoji u tom trenutku, ali se razlika vratila na samom kraju pa je domaćin otišao na odmor sa maksimalnih 12 poena prednosti.



Sa prevelikim respektom smo usli u utakmicu. Ipak nije ovo onaj zeljkov fener #kkcz — 404 Not Found (@hobotnica10) October 2, 2020

tanko je ovo po svim tackama

ali ajde prvo kolo, pa da ne kukamo#kkcz — Goran Podunavac (@_Smirnoff_Ice_) October 2, 2020

Previše nam igra u napadu zavisi od Lojda i treba nam još jedan poenter koji može sam da završava kad ne ide igra #kkcz — JJ (@jjtwcz) October 2, 2020