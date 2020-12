Poluvreme - Partizan u serijama, ima zalihu pred nastavak!

Nakon prvih 20 minuta igre u hali "Ranko Žeravica" ekipa Partizana vodi sa 42:37.



Crno-beli su pokrenuli motore nakon trojke Mekintajera, potom je pogodio i Markus Pejdž trojku za prednost Partizana od 13:11.



Povratnik u tim Jaramaz je uspeo da pogodi za 17:11, potom i svoj novi poen za 19:11, bio je to i više nego ozbiljan nalet Partizana, dovoljan za odličan rezultat nakon 10 minuta kada je na semaforu pisalo 25:17.



Erik Grin je bio fenomenalan u drugoj deonici, pogađao je sve, pa smo gledali rezultatsku klackalicu sredinom deonice.



Ipak, Partizan ponovo do kraja četvrtine uspeva da dođe do prednosti, kakve-takve pred početak drugog poluvremena.



Bolje su zaigrali Miler-Mekintajer, Rašon Tomas i Nikola Janković, pa crno-beli odlaze na odmor sa 5 poena prednosti.





U Partizanu Pejdž 8 poena, Tomas 7, Zagorac i Jaramaz po 6. Kod gostiju Grin 13.