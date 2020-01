Poluvreme - Partizan rastura, šta navijači sad misle o Mekaduu? (TVITOVI)

Ekipa Partizana je danas igrala bez Gordića i Redinga, ali je uspela da stigne do prednosti nakon prvih 20 minuta igre. Imali su crno-beli i veliku prednost, ali su je olako ispustili, da bi ponovo imali sjajnu završnicu. Na poluvremenu je 21:36.



Janković je bio taj koji je nosio Partizan u prvim minutima igre, ali je na drugoj strani Đorđević parirao na najbolji mogući način, pa je bilo 4:4. Od tog trenutka, samo jedan tim na terenu, a to je Partizan koji do kraja deonice pravi seriju od 14:2 koja se produžila i u drugoj četvrtini na 19:2 za ogromnih tada 23:6.



Mozli, Volden, Tomas, pa i Mekadu početkom druge deonice... Svi su punili koš FMP-a, u kom je jedini raspoložen večeras bio Stefan Đorđević.



Imao je Partizan svoje crne minute tokom druge četvrtine, i to dosta.



Jeremić je pogodio trojku, uz faul Zagorca, da bi i Radovanović nakon njega proigrao, a Partizan nije mogao da stigne do koša. Očas posla FMP stiže na -3 nakon trojke. Četiri minuta crno-beli nisu stigli do koša, a onda je Volden pogodio bacanja, što je probudilo i Mozlija koji je zakucao nakon toga.







Kada je trojku pogodio Birčević sve je bilo lakše u ekipi Partizana pred odlaska na odmor.



Au, kakav je plej Volden...#kkp

Vrhunski pregled igre 👌 — Milan Brdar (@brdar007) January 18, 2020

Trebalo je da bude +30. #kkpartizan

Obično se ovakve utakmice vrate u neizvjesnost. — Dalibor Trišić (@d3lboy) January 18, 2020

Kakva igra, šta radi Mekadu, kakva demonstracija sile ...🏁 — Duško Mijatović 🏁🏴‍☠️ (@samocrnobelo) January 18, 2020