Poluvreme - Partizan OPET po starom! (TVITOVI)

Posle prvog poluvremena Partizan gubi u Turskoj od Behčešehira sa 39:38.





Od starta je Miler-Mekintajer najavio da bi ovo mogao da bude njegov meč, ali je bio jedini raspoložen, pa je domaćin imao prednost u uvodnim minutima utakmice.



Ipak, Partizan je stegao odbranu u drugoj polovini prve četvrtine, a na kraju Zagorac pogađa trojku za 15:22 što je bila najveća prednost crno-belih.



Poenima Gordića Partizan je na mini-odmor otišao sa 17:24.



Sjajni plejmejker Gordić je takođe bio raspoložen u tim trenucima, njegovom trojkom Partizan odlazi na +8, a nakon poena Mike na asistenciju upravo Gordića crno-beli su stigli do +12.



Ipak, stao je Partizan sredinom deonice, Bahčešehir je stigao do -4, a onda je trojkom Džonsa stigao i do -1 nakon čega je Šćepanović morao da reaguje tajm-autom.



Ipak, nije sprečio preokret, Erik Grin je uspeo poenima da donese domaćinu 39:38.



Dangubic strasan u odbrani za sada!#kkp — Partizanovac (@Partizanovac9) October 20, 2020

Ako ove turke ne dobijemo treba da se ugasimo ovi ljudi nemaju pojma #kkp — Marko (@markocelavi1) October 20, 2020

Само нам треба бржа ротација! И концентрација у другом полувремену, наравно! #KKP — Željko ⚫️⚪️ (@virke_pfc) October 20, 2020

Al okreće Novica. :) — Major Gašpar (@MajorGaspar18) October 20, 2020

o karakteru svakako možemo da se složimo, a što se igra tiče, recimo Gordić zaslužuje neuporedivo više kritika, ali ga niko ne pominje. Lakše je po Dangubiću oplesti :)

Toliko pominjani Trifa ušao, bolje da nije kako je odigrao — spektrum (@spektrum00) October 20, 2020

Zašto Pejdž ne šutira? 😏😏😏 Nedostaju njegove trojke koje zavrću mrežicu. 🖤🤍#kkp #KKPartizan — Strahinja Jakić (@jakic_strahinja) October 20, 2020