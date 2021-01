Poluvreme - Partizan na "plus šest" u Splitu, neverovatan učinak Jaramaza!

U 13. kolu regionalne ABA lige, Partizan nakon prvog poluvremena vodi 48:42 u gostima Splitu.



Posle rezultatske klackalice na startu, Split je bio taj koji je prvi stigao do osetne prednosti, bilo je plus sedam u jednom trenutku.



Ipak, Partizan je uspeo da se vrati u meč i prvu deonicu završi prednošću od tri poena, međutim domaćin je pre svega zahvaljujući veoma dobrim šutem za tri poena uspevao da spreči rivala da se previše odmakne.



"Crno-beli" su uspostavili inicijativu i u drugoj četvrtini vodili tokom čitavog toka, a najzaslužniji za to je sjajni Ognjen Jaramaz sa 17 poena u prvom poluvremenu.



Pored njega, dvocifreni su bila i dvojica košarkaša Splita - Mesiček sa 12, odnosno Luković sa 10 poena.