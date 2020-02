Poluvreme - Loše odbrane, Zvezda vodi! Ovo su utisci, nema mnogo pohvala!

Vodi Crvena zvezda mts nakon prvih 20 minuta igre sa 44:42.



Egal na početku meča, Gist je bio dobar u redovima Zvezde i on je najviše završavao napade, dok je na drugoj strani provociran šut crno-belih koji su preko Veličkovića stizali do poena i to van linije 6,75. Kuzmić je pravio probleme centrima Partizana, a na drugoj strani je odličan bio i plejmejker Kori Volden.



Raspoložen je bio i Bili Beron koji je iz teških situacija uspevao da pogodi, na drugoj strani je vratio trojku Gordić, da bi Beron pokazao sjajnu šutersku formu postigavši i 11. poen od 20 prvih Zvezdinih.



Zvezda je prvu četvrtinu dobila sa 25:23, kao da su treneri štedeli svoje odbrane u prvoj gde su obe ekipe lako stizale do otvorenih šuteva i do poena iz reketa. I pored velikog broja poena, videli smo i veliki broj ofanzivnih skokova, što dovoljno govori o odbranama i jednog i drugog tima.



Ulazak Štimca je, naravno, doneo energiju Crvenoj zvezdi, poveli su crveno-beli sa 30:25, a nakon trojke Lazića je bilo i +6. Nakon trojke Pantera je prednost rasla u korist Zvezde, a onda je Štimac povisio na 38:27. Partizan je u tim trenucima igrao jako loše u oba smera, a Trinkijeri je morao da objašnjava svojim izabranicima na tajm-autu šta da rade, posebno u odbrani. Rampa Lorenca Brauna, pa poeni na drugoj strani digli su publiku još više, a seriju je prekinuo Gordić.



Trojka Pejdža i poeni Mozlija su vratili Partizan na -8, što je bilo daleko podnošljivije za navijače crno-belih. Još bolje po njih je bilo nakon trojke Gordića, pa još dva njegova poena za samo -3. Nakon trojke Pejdža je bilo -2.







Beron 13 u Zvezdi, Gordić 12 u Partizanu.