Poluvreme - Biće drame, dvojac drži Partizan u igri! (TVITOVI)

Ekipa Partizana gubi posle prvog poluvremena igre u meču drugog kola Evrokupa protiv Venecije. Trenutan rezultat je 42:43.



Partizan je od starta imao problem jer je Tomas vrlo brzo stigao do dve lične greške, a Jaramaz je krenuo odlučno od starta za crno-bele.



Partizan je imao prednost u prvoj četvrtini u većem delu, a nakon trojke Pejdža bilo je i 18:11.



Ipak, na drugoj strani Šapel i Dej su pogodili po jednu trojku i vratili Veneciju u igru. Imali su i Italijani problem, upravo je Ostin Dej za samo dva i po minuta u igri napravio tri faula.



Prva četvrtina je završena nerešenim rezultatom (23:23), a onda serija Venecije od 5:0 početkom druge četvrtine. Ipak, Miler-Mekintajer je proigrao, radio je sve nekoliko minuta, asistirao, skakao, poentirao za preokret.



Ipak, novom serijom 5:0 koju je ponovo pokrenuo Tonut trojkom Venecija odlazi na +4. Šćepanović je bio prinuđen i na tajm-aut nakon izgubljene lopte Jaramaza, a potom i faula Nikole Jankovića.



Jaramaz je ponovo preuzeo odgovornost krajem druge četvrtine, svojim desetim poenom je smanjio na 37:39, on i Mekintajer su držali crno-bele u igri. Ipak, nisu uspeli da preokrenu do poluvremena.



