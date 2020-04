Pojavio se snimak sastanka: ''Nemam ništa protiv da Crvena zvezda igra Evroligu, ako...''

U sredu je održan video-sastanak čelnika ABA lige sa predstavnicima klubova , a glavni zaključak je da se sačeka konačan stav Evrolige sredinom maja, pa da se tek onda donese konačna odluka o još uvek aktuelnoj sezoni regionalne lige.





U medijima se potom pisalo o polemici čelnih ljudi Budućnosti i Partizana, Dragana Bokana, odnosno Ostoje Mijailovića, da bi njih dvojica vrlo brzo demantovali da je tu bilo nekakvog sukoba.





Dragana Bokana i Ostoje Mijailovića. A onda, par dana kasnije, na jednom YouTube kanalu pojavio se audio snimak sastanka, sa kojeg izdvajamo deo izlaganja





U jednom trenutku, Bokan je konstatovao da neće imati ništa protiv da Crvena zvezda igra Evroligu, ukoliko to bude stav većine i ako ne bude uslova da se sezona odigra do kraja.







''Razumijem Partizanov stav da želi da prolongira situaciju da bi na kraju možda dobio šansu da za 'zelenim stolom' postane šampion zbog nemogućnosti odigravanja. To je njegov cilj, da se domogne Evrolige, ali moram da kažem da je u ovom trenutku pozicija sasvim druga.







Mislim da se to ne može desiti i mislim da će nas sljedeće godine u Evroligi ponovo predstavljati Crvena zvezda.



Ja mislim da Đoko (Pavićević, predsednik Mornara) nema ništa protiv da dođemo da odigramo fajnal-for pred praznim tribinama u Beogradu, nikakav problem nemamo. Neka nam Srbija kao država organizuje brz protok do hotela, da uvaži preglede koje ćemo mi redovno raditi zadnjih 28 dana od okupljanja...



Smatram da ako nema uslova da se odigraju utakmice u Srbiji daj da tražimo alternativno. Ako neko hoće da nas ugosti u Hrvatskoj da odigramo fajnal-for i to ja prihvatam u ime Budućnosti. Prihvatam da igramo i u Sloveniji, prihvatam da igramo utakmice i na Kanarskim ostrvima, bilo gdje....



Mislim da u ovom trenutku nema većine da se liga završi ovim rezultatom. Osjećam iz Čovićeve reakcije - da bi se na kraju ova liga poništila i Crvena zvezda bi igrala Evroligu. Nemam ništa protiv toga, jer ipak Budućnost je samo jedan glas među jednakih 12 i ako nemamo većinu to moramo poštovati.







Nemam ništa protiv da Crvena zvezda igra Evroligu ako mi ne uspijemo da se dogovorimo prvo zbog interesa ABA lige.



Generalno gledajući Partizan ima svoj stav da za 'zelenim stolom' bude šampion. To sigurno neće podržati Crvena zvezda, Budućnost, Mornar i Cedevita... Crvenoj zvezdi najviše odgovara da se ovo odugovlači, a mislim da ni to ne može proći. Mislim da mi dolazimo u situaciju da budemo običan dekor u ABA ligi.







Ne pada mi na pamet, Budućnost je ove godine imala 3,6 miliona eura budžet. Mi smo išli sportski da igramo do kraja, mislim da smo svi tako i krenuli sezonu, ali ako treba sad da je završavamo na ovaj način gledajući propozicije, zareze, znake uzvika... Ako je Partizan prvi neka se odigra taj fajnl-for u Beogradu, bez obzira što ćemo mi kao Budućnost biti u podređenoj situaciji, jer je Crvena zvezda pozicija broj 3. Mi ćemo to progutati i bićemo spremni da igramo fajnal-for koji će se igrati u Beogradu'', rekao je Bokan.

Ono što je predsedniku Partizana zaparalo uši je Bokanova ocena da crno-beli žele titulu ''za zelenim stolom''. Mijailović je, s tim u vezi, podsetio i na neke primere iz prošlosti.







''Ja nijednog momenta na ovom sastanku nisam predložio da Partizanu treba da dođe titula za nekakvim 'zelenim stolovima'.







Ja samo želim da podsetim da je Igokea pre sedam godina ušla u Evroligu sasvim zasluženo, a da su tih dana promenjena pravila i da je u Evroligu otišla neka druga ekipa.







Želim takođe da kažem da je 1999. godine, takođe nije igran plej-of i fajnal-for i otišli su Zvezda i Budućnost u Evroligu. Ja ne tražim ispred Partizana bilo kakve povlastice u ovom trenutku. Ja sam imao konkretan predlog da mi danas odredimo datum do kada ćemo da nastavimo takmičenje u predviđenom formatu. Ja zastupam interese svoga kluba, interese svojih navijača", objasnio je Mijailović.