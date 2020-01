Pojavio se audio snimak, šta je uzrok pada helikoptera?

Kako su objavili američki mediji, pojavio se audio snimak da je pilot upozoren "da je prenisko", nekoliko sekundi pre nego što je helikopter nestao sa radara.



U padu helikoptera u nedelju oko 10 časova ujutro po kalifornijskom vremenu poginulo je devet osoba, medju kojima velika NBA zvezda Kobi Brajant i njegova 13-godišnja ćerka Đijana.



Kako je preneo Los Anđeles Tajms, policija Los Anđelesa i šerifovo odeljenje su juče ujutro prizemljili svoje helikoptere zbog lošeg vremena.



Portparol policije je za Los Andjeles Tajms naveo da "uslovi nisu ispunili minimalne standarde letenja", dok je pilot koji je u prošlosti leteo sa Brajantom rekao da su za nesreću gotovo sigurno krivi loši vremenski uslovi.



"Verovatnoća katastrofalnog kvara dvostrukog motora na toj letelici - to se jednostavno ne dešava", rekao je pilot Kurt Dic, preneo je Skaj.



Kako se navodi, juče je helikopter stavljen na čekanje zbog drugih letelica i kružio je oko 15 minuta pre nego što je dobio dozvolu od kontrolora vazdušnog saobraćaja da nastavi.



Kontrolori su pomenuli lošu vidljivost oko područja Berbanka i Van Najsa, ali je pilot normalno razgovarao sa njima, pre nego što je došlo do prekida komunikacije u blizini mesta pada u Kalabasasu. Nekoliko sekundi kasnije helikopter je nestao sa radara.



Brajant i osmoro putnika leteli su helikopterom Sikorski S-76. To je jedan od najbezbednijih helikoptera, koji se koriste u potragama i misijama spasavanja i hitne pomoći.



Brajant je često helikopterom išao na treninge i utakmice u Stejpls Centar, kako bi izbegao gužvu ulicama Los Andjelesa.



Advokat za vazduhoplovstvo u Njujorku Džastin Grin, koji je svojevremeno leteo sa američkim marincima, rekao je da piloti mogu da budu dezorijentisani zbog loše vidljivosti i da mogu da izgube pravac kojim se kreću. On je, medjutim, dodao da bi pilot na S-76 zahvaljujući instrumentima mogao da leti na slepo, oslanjajući se samo na očitavanja i bez vizuelnih saveta.



Navijači i brojne svetske zvezde, ne samo iz sveta sporta, već i zabave i politike i dalje se u neverici oproštaju od jednog od najboljih NBA igrača svih vremena.