Podgoričani se spremaju za "veliku bitku" sa Zvezdom, ovo je izjava njihovog najboljeg igrača!

Veoma je izvesno da ćemo u polufinalu ABA lige gledati duel između Budućnosti i Crvene zvezde mts. Da bi se to desilo, potrebno je da Budućnost zadrži mesto broj dva gde se trenutno i nalazi. Partizan bi mogao da kiksne, što je teško verovati.



"Nećemo odustati, ali sumnjam da će kiksnuti. Partizan je dobar tim, ali na nama je da pobedimo preostale dve utakmice.







Mnogo će nam značiti ta prednost u polufinalu, jer ako „Morača poludi“ kao u poslednjem meču svima će biti teško da slavi ovde.



Biće to velika bitka. Zvezda je naš veliki rival, jedva čekam da osetim i to iskustvo igranja protiv njih. Biće to ludi mečevi i ovde, ali i u Beogradu, ali nadam se da ćemo se plasirati u finale", rekao je Hasan Martin, verovatno najbolji pojedinac iz redova podgoričkog tima, a prenose "Vijesti".



Budućnost nakon pobede nad Mornarom praktično počinje pripreme za ono najvažnije što sledi, a to je polufinale protiv Crvene zvezde mts.