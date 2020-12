Počelo prstenjem završilo porazom! Kakva najava Bruklinovih ambicija, Durant poslao poruku!

PG in the Clippers' opening night W:



Lejkersi su dobili prstenje, a onda su Klipersi na otvaranju sezone u gradskom derbiju pokazali da imaju ozbiljne namere da napadnu krunu. Pol Džordž je ubacio 26 od 33 poena u drugom poluvremenu, Leonard je dodao 26 poena, Klipsi su uspeli da kao i na prošlom otvaranju sezone dobiju gradskog rivala.Džordž je pogodio 13 od 18 šuteva, ubacio pet trojki, delovao mnogo bolje nego u većem delu prošle sezone i to je dobra vest za kouča Tajrona Lua.Prošla su 72 dana od pobede nad Majamije u velikom finalu, Lejkersi su proslavili 17. titulu, Lebron je dao 22 poena, Dejvis 17, a kouč Fogel štedi zvezde. Lebron je igrao 28, Dejvis 31 minut, imali su malo odmora i trener će ih štedeti...Inače brzo su Klipersi došli do +22, ali je šampion do poluvremena istopio prednost, i stigao u nastavku na jedan posed. Ipak, Džordž je bio pravi, sa 11 poena u poslednjoj četvrtini prelonio. Ibaka je na debiju ubacio 15 poena, Gasol na drugoj strani, kao i Ves Metjus završili bez koševa u prvom meču za novi klub.Oči su bile uprte u Harela, promenio je klub, ne i grad, novi šesti čovek Lejkersa je ubacio 17 poena i imao 10 skokova, a odličan je bio i Nemac Šreder sa 14 poena, 12 skokova i 8 asistencija. Očigledno da će biti velika pojačanja.U prvom meču dana, Kevin Durant se vratio sa 22 poena, 5 skokova i 3 asistencije, Nesi su rasturili Voriorse. Kajri Irving je brojao do 26, nijednog trenutka nije bilo dileme. Karo je uz 20 poena, imao 10 asistencija, ali su Voriorsi loše šutirali, imali veliki problem u odbrani, jedino čime mogu da budu zadovoljni je odličan debi Vajsmana. Ruki na poziciji centra je ubacio 19 poena i imao 13 skokova. Vigins se ispromašivao, kao i pojačanje Obre Džunior, Grina nije bilo u timu, kao ni našeg Smajlagića. Stiv Neš nije mogao da zamisli bolji debi na klupi Netsa, Durant je insistirao da nije bilo nekih emocija bio je koncentrisan na povratak.