Doskorašnji trener Partizana Andrea Trinkijeri je pre nekoliko dana zvanično predstavljen u Minhenu kao novi trener Bajerna, a već danas Bavarci su predstavili i prvo pojačanje za narednu evroligašku sezonu.

U pitanju je Vejd Boldvin, doskorašnji bek Olimpijakosa, koji je jedan od četvorice igrača sa kojima su Atinjani nedavno okončali saradnju, iako je imao opciju za ostanak na još godinu dana.



Bajern je reagovao, i to konkretnom ponudom, pa je danas posao i ozvaničen.

Dvadesetčetvorogodišnji Boldvin je prošle sezone u Evroligi upisao 24 nastupa i prosečno beležio 5.5 poena, 1.8 skokova i 1.8 asistencija po meču.



Njemu je Olimpijakos bio prvo evropsko iskustvo, a prethodno je svoju šansu tražio i u NBA ligi, u ekipama Portlanda i Memfisa.



👋 WELCOME TO THE AUDI DOME, WADE!⠀

⠀

Wir verpflichten den früheren #NBA-Profi Wade Baldwin!



Mehr dazu auf der Website: https://t.co/UTc97LbaWj#FCBB #FCBB2021 #Baldwin #WelcomeWade @The_Fourth_Wade pic.twitter.com/ph0tXVPcou