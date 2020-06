Pljušte pohvale na račun novog centra CSKA - Milutinov najbolji u Evropi!

Nikola Milutinov je nedavno napravio veliki potres u evropskoj košarci, jedan od najboljih centara Evrolige napustio je Olimpijakos i pojačao moskovski CSKA.



"Armejci" ga dugo prate, konačno su uspeli da ga presele u svoje redove i nema sumnje da su napravili sjajan posao.



U to veruje i bivši trener Olimpijakosa, iskusni Dejvid Blat.



Trofejni stručnjak je sa Milutinovim sarađivao u Pireju, a za srpskog reprezentativca veruje da je najbolji u Evropi u svom poslu.



"Sjajno pojačanje za CSKA. Milutinov je, prema mojem mišljenju, najbolji centar u Evropi, on zna sve na terenu. U isto vreme, on je mlad, njegov put je tek počeo.



Niko je sada sjajan, ali ima potencijal da postane još jači. Takođe, on ima sjajan karakter i dobar je kao saigrač", izjavio je Blat.



Bivši centar "crno-belih" je sa Moskovljanima potpisao trogodišnji ugovor, a u suspendovanoj sezoni Evrolige je u proseku beležio 10,3 poena uz 8,2 skoka po nastupu u dresu Olija.