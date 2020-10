Plan Klipersa za prsten, ukradi pleja Lejkersima, ili dovedi slovenačkog "zmaja"!

Slobodno se može reći da su Klipersi tim koji je uz Bakse najviše razočarao u "mehuru" u Orlandu.



Gledali su kako komšije Lejkersi uzimaju prsten ali neće odustati.



Otvara se tržište, a Klipsi će probati da otmu pleja Lejkersima. U pitanju je Radžon Rondo koji je posle titule sa Seltiksima, eto uzeo prsten i sa Lejkersima, i to uz odličnu igru u odbrani i liderske sposobnosti na parketu u plej ofu. Jer, Ronado je u doigravanju kada je važno imao blizu 9 poena, 6.5 asistencija, 4.3 skoka i gotovo 1.5 ukradenu loptu po meču. Njegova partija u šestom meču serije protiv Majamija je prelomila.



I to ga je vratilo u žižu, ima 34 godine, mnogo iskustva. Lejkersi mu nude 2.7 miliona za novi ugovor, ali on gleda druge ponude, jer može da uzme više para. Klipersi imaju problem na bekovima, Lu Vilijams je šest igrač, a Pat Beverli u napadu ne može da ponudi ništa.



Zbog toga je Rondo idealno rešenje, 14 sezona u NBA, igrao je osim Lejkersa i Bostona, za Mavse, Kingse, Bulse i Pelikanse.



Ostale opcije za tim iz Los Anđelesa su skuplje, Fred VanFlit iz Toronta, ili čak Goran Dragić, mada će on teško otići iz Majamija.



A šta će učiniti Lejkersi sa svojim timom?







Prvo da zadrže Dejvisa, potreban im je maksimalan ugovor, bez njega nemaju šta da traže u odbrani titule. Grin, Kuzma, Aleks Karuzo i Horton-Taker imaju garantovane ugovore. Ova poslednja dvojica zarađuju ukupno šest miliona, što je dobra vest, ali Grinovih 15 bole Roba Pelinku. Kvin Kuk bi mogao da ode, kao i Koldvel-Pout, mada ima ponudu od 8.4 miliona, mogao bi da uzme veći novac negde drugde, ali kako je rekao ambicija je važnija.



Lejkersi će probati da zadrže Ronda, Bredli i Mek Gi nose novih 10 miliona, šampion će ih se teško osloboditi, nisu dali neki doprinos. Ne zaboravimo da Luol Deng uzima pet miliona, iako više nije u klubu.



Cilj Lejkersa je da se popune igračima poput Markifa Morisa koga hoće i Klipsi, dok će Kazins biti na tržištu, videćemo kako mu je koleno i da li bi mogao da se vrati sledeće godine. Haurad bi trebalo da ostane, kao i Vejters i Džej-Ar Smit. Lejkersi su deveti po platnom obračunu, ali ostalo im je novca za neke slobodne agente. Di Džej Ogastin je ultimativno rešenje na pleju, slobodni su Čendler, Sefološa, Trej Burk i što je veoma zanimljivo, Melo Entoni...



Očekujte neočekivano...