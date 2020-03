Plan je spreman - Vasa Micić uskoro u NBA ligi?

Srpski reprezentativni plejmejker u poslednje dve sezone sjajno igra u Efesu i utisak mnogih je da je došlo vreme da napravi i još jedan korak napred u karijeri već narednog leta.





I to onaj najveći korak, prelazak u NBA ligu.





Da bi to mogla da bude realnost potvrdio je večeras i menadžer Miško Ražnatović u emisiji ''U obruču''' na TV Arena Sport.







"Ne bih sada to isticao kao neku vest, ali to je plan za njega za sledeću godinu. On je najbolji evropski bek na vrhunskom nivou i ima samo 25 godina", izjavio je Ražnatović.





Podsetimo, Micić je još 2014. godine draftovan kao 52. pik od strane Filadelfije, ali je do sada karijeru uspešno gradio u Evropi.