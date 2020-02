Pitino nakon poraza od Barse opleo po svojim igračima: "Leto nije za Mikonos, Santorini i Krit"!

Košarkaši Panatinaikosa su doživeli poraz u svojoj dvorani od Barselone u 25. kolu Evrolige.



Katalonci su u drugom poluvremenu stigli do preokreta i na kraju upisali novi trijumf, a trener "Zelenih" Rik Pitino smatra da je to zbog loše fizičke spreme njegovih košarkaša.



On ističe da kao u NBA ligi, košarkaši preko leta treba da se posvete pipremi za predstojeću sezonu, a ne da odlaze na letovanja.



"U Sjedinjenim Državama, iskoristite celo leto da dođete u najbolju formu u životu. Ovde koristimo sezonu da da se dovedemo u formu i to je verovatno jedan od naših minusa.



Jedna velika promena koju bi napravio je da leta ne budu za Mikonos, Santorini i Krit. Leta služe da se procenat masti u telu spusti ispod 12 odsto, da dođete u najbolju formu u životu, to bi bila velika razlika.



Sada provodimo previše vremena da bi sve igrače doveli u pravu formu, a februar je.



Kada bih ja kretao ispočetka to bi za mene bila velika promena", istakao je iskusni stručnjak.