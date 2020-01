Petorica Srba slavila Novu godinu na parketu, prvi se mačići u vodu bacaju!

Kemba ne prašta "svojima", bez Embida ne ide! https://t.co/tWpDaj7LMq — Sportske.net (@sportske) December 31, 2019

Kingsi jednostavno nisu dorasli Klipersima, lak trijumf favorita u Sakramentu. Domaćin je primio 60 poena u prvom delu, na kraju za asistenciju je Pol Džordž "promašio" tripl-dabl, imao je 21 poen, 11 skokova. Kavaj je 14 od 24 poena postigao u trećoj četvrtini kada su Klipsi dodali gas i rešili pitanje pobednika. Bjelica je ubacio 8 poena, imao 7 skokova, Bogdanović 6 koševa, bolji od ostalih Holms i Badi Hild, ali bez efekta. Tim je šutirao oko 40%, trojke 8 od 28, u slobodnom su padu, u sledećem meču u Kaliforniju stiže Memfis koji su pobedili dva puta ove sezone.Hjuston je bio prejak za Denver, strpali su im 130 koševa, Jokić je završio sa 21 poenom, 8 skokova, ali bez uticaja na igru, napravio je šest grešaka. Porozna odbrana Nagetsa dozvolila je Hjustonu preko 50% šuta, Harden je ubacio 35, Vestbruk dodao 28 poena. Gosti iz Kolorada su držali priključak, odigrali dobro posle poluvremena, ali onda je usledila serija Hjustona 19:3 na koju nisu imali odgovor.Meloun je rekao da odbrana nije postojala, a njegov tim je napravio previše grešaka da bi dobio jednu ovakvu utakmicu. Raspali su se u poslednjem periodu koji su izgubili 23 razlike.Voriorsi su skupo prodali kožu u Teksasu, ali je San Antonio slavio u produžetku. Smailagić je dobro iskoristio svojih desetak minuta, ubacio je 7 poena, očigledno da je već stekao samopouzdanje. Inače, San Antonio postaje specijalista za produžetke, od pet ove sezone, dobili su četiri, sve ko kuće. Marej je ubacio sedam od 15 poena u dodatnih pet minuta, DeRozan završio sa 24 poena. Kod Voriorsa nije bilo ni Rasela, Koli-Štajna, naravno Kari i Tompson su van stroja.Šampion je lako dobio Klivlend, Louri je brojao do 24, Ibaka ubacio 20 poena, imao 10 skokova, nije bilo Siakama, Gasola i Pauela, ali to Kanađanima nije smetalo protiv slabog rivala.Luka Dončić sa 35 poena, 10 skokova i 7 asistencija nije pomogao Dalasu, Oklahoma igra u sjajnoj formi. Preslišali su noćas Mavse, tačnije okrenuli -7 u poslednja tri minuta. Evropska veza Šreder-Galinari iskombinovala je 40 poena za Tander, ovaj tim je tri pobede iznad 50% u sezoni, malo ko je to posle odlaska Vestbruka očekivao. Dončić i Maksi Kleber su promašili šuteve u finišu za produžetak, Teksašani bez Porzingisa pa je Bobi Marjanović igrao 11 minuta, 4 poena, 6 skokova.U prvim mečevima večeri, Boston je slavio u Severnoj Karolini, Indijana očitala lekciju Filadelfiji.