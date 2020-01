Crvena zvezda je vodila nakon prvog poluvremena u Barseloni, a u zvaničnom obraćanju novinaru Evrolige Svetislav Pešić je imao svoj mali šou program.



Nakon što je hvalio Crvenu zvezdu mts da je dobra ekipa i da je dobro odigrala odbranu u drugoj četvrtini, Pešić se ostvrnuo na svoje igrače.



Izjava je, naravno, bila na engleskom. Zapravo na Pešićevom engleskom.



"They do not take the inicijativa", rekao je Svetislav Pešić koji je želeo da kaže da njegovi igrači ne preuzimaju inicijativu u napadu i nisu bili dovoljno agresivni.