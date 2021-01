Perkins otkrio, bivši košarkaš Partizana ga ubedio da dođe u Beograd?

Partizan je doveo novo pojačanje, u redove "crno-belih" stigao je Džoš Perkins.





Amerikanac je u intervjuu za klupski Jutjub kanal istakao da je jednu od bitnih uloga u njegovom dolasku u Beograd imao bivši košarkaš Partizana Najdžer Vilijams-Gos.



"Zahvalan sam na pruženoj prilici. Čuo sam se sa Gosom preko Instagrama i Snepčeta. Rekao je da je ovo dobro mesto, koje je voleo. Svidela mu se moja odluka da dođem ovde", kaza je Perkins.



On će imati priliku da odmeri snage sa svojim prijateljem u TOP 16 fazi Evrokupa pošto je Vilijams-Gos pojačao Lokomotivu iz Kubana.



"To je velika stvar. Čestitam mu na novom poslu, Nismo se dugo sreli, tako da se radujem."



Perkins u NBA?



"Teško je reći, stvari se brzo dešavaju. Zahvalan sam što sam ovde. Sada želim da upoznam nove saigrače pa da pokušamo da pobedimo svaku utakmicu", kazao je on.