Pelikansi bez iznenađenja na Floridi, Majami stotkom stigao do prve pobede

Košarkaši Majami Hita stigli su do prve pobede u NBA ligi ove sezone pošto su na svom terenu slavili protiv Nju Orleans Pelikansa 111:98.



Prošlosezonski finalista najjačeg košarkaške lige na svetu dočekao je ovaj Božićni meč sa imperativom pobede nakon poraza na startu sezone protiv Orlanda.





Sa 32 poena dominirao je gostujući košarkaš Zion Vilamson, a samo četiri manje imao je Brendon Ingram, ali se ispostavilo nedovoljno za slavlje u Majamiju.





Gostujući tim je bolje krenuo pošto je u dva navrata imao plus sedam, a jedno i osam poena viška.



Domaći tim je preko Robinsona stigao do preokreta pred kraj prve četvrtine, a isti košarkaš je doneo i plus tri nakon prve deonice timu sa Floride.



Druga četvrtina je u potpunosti pripala domaćem timu koji je za nekoliko minuta rapidno uvećao prednost do plus 12.



Maksimalnih plus 23 imali su nakon trojke Leonarda četiri i po minuta pre odlaska na poluvreme.



Gosti iz Nju Orleansa uspeli su ipak da na odmor odu sa "samo" 13 poena razlike, što i nije toliko loše s obzirom na to kako su izgledali tokom drugih 12 minuta.



Tokom treće deonice domaći tim je uvećavao prednost, ali gosti nisu dožoveli potpuni debakl.



Razlika se kretala od 19 do svega devet poena, koliko je iznosila prednost Majamija na ulasku u poslednju četvrtinu.



Najbliži momentu preokreta gosti su bili kada je Redik postigao trojku za svega minus šest, ali su domaći dodali i ubrzo vratili dovicifrenu prednost.







Domaće je do pobede predvodio Dankan Robertson sa 23 poena i pet skokova, a od saigrača pratili su ga Dragić sa 18 poena uz devet asistencija i Bem Adebajo sa jednim manje.