Peković postao tim menadžer

Jedan od najboljih crnogorskih košarkaša ikada, Nikola Peković, novi je tim menadžer reprezentacije ove zemlje.



Ovo je saopšteno iz Košarkaškog saveza Crne Gore.



"Sigurno da je to drugačije nego u periodu kada sam bio igrač, ali opet velika odgovornost za mene. Stvarno mi je drago što je KSCG meni dao funkciju tim menadžera, sigurno ću raditi sve da pomognem reprezentaciji i sa ovog mesta", rekao je Nikola Peković.



Nije to sve što se tiče promena u KSCG, jedan od trenera u stručnom štabu reprezentacije biće i Blagota Sekulić, čovek koji je do skoro nosio dres ove reprezentacije.



Kvalifikacije za EP za Crnu Goru kreće 21. februara protiv Velike Britanije, a potom je na programu meč protiv Francuske.