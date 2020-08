Paunović potpisao prvi profesionalni ugovor sa Megom

Junior Mega Bemaksa Luka Paunović potpisao je danas prvi profesionalni ugovor sa tim košarkaškim klubom.



Paunović je u prošloj sezoni nastupao za juniore Mege, a prvu godinu ugovora će provesti na pozajmici u OKK Beogradu sa kojim će nastupati u Košarkaškoj ligi Srbije.



Po potpisivanju višegodišnjeg ugovora, Paunović je istakao da je izuzetno ponosan što je potpisao ugovor sa klubom u kome je odrastao.



"Sve to je za mene dodatna motivacija, a ujedno i obaveza da nastavim da dajem sve od sebe, kako na treninzima tako i na utakmicama, kako bih opravdao očekivanja rukovodstva kluba i zaslužio mesto u prvom timu", rekao je Paunović.



On je naveo da je Mega "najbolja sredina za razvoj mladih igrača" i da se nada da će uz veliki trud na treninzima i utakmicama uspeti to da iskoristi.



Luka Paunović je rodjen 2002. godine u Beogradu, visok je 195 centimetara i igra na poziciji beka.



U Megu je došao tokom leta 2016. godine i u ove četiri sezone je nastupao za sve mladje selekcije kluba, počevši od pionira.