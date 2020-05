Partizanu i Virtusu obezbeđena mesta, ali...

Izgleda da nema dileme, Partizan nećemo gledati u Evroligi.



Naime kako je objavio poznati novinar Emilijano Karšia, osam mesta u Evrokupu su rezervisana za narednu godinu, među njima je Partizan.



Uz crno-bele igrače sigurno Tofaš, Monako, Promiteas, Rejer, Unikaha i Uniks, kao i Virtus, što znači da Italijani ipak neće dobiti vajld kartu.



Naime, prema informacijama italijanskog novinara sve će ostati isto, 18 timova koji su igrali prošle sezone će usled prekida sezone i naredne godine igrati u eliti, pa neće biti nikakvih promena.



Ovo će biti veliko razočaranje za Partizan koji je bio najbolji u svim takmičenjima u kojima je igrao, ali i Virtus koji ima ogroman budžet i koji je bio siguran da će igrati Evroligu, odnosno dobiti vajld-kartu.



No, videćemo da li su informacije tačne, ali navodno poznato je 1. oktobra počinje Evroliga, a dan ranije takmičenje u Evrokupu.

The 2020-21 7DAYS EuroCup season will reserve guaranteed spots for the eight teams that qualified for the 2019-20 quarterfinals, namely:



Monaco

Partizan

Promitheas

Virtus Bologna

Tofas

Reyer

Unicaja

UNICS