Partizanovo otvoreno pismo SVIMA!

Danas se i Košarkaški klub Partizan obratio javnosti otvorenim pismom koje vam prenosimo u celosti.



"Dragi košarkaši, dragi članovi stručnih timova sportskog sektora,



Vlada Srbije je proglasila oboljenje Covid-19 (poznatije kao "Korona virus") zaraznom bolešću čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Srbiju. Takođe, Svetska zdravstvena organizacija proglasila je svetsku pandemiju (epidemiju zarazne bolesti koja se širi kroz populaciju celog sveta) Korona virusa. KK Partizan NIS, ovom prilikom pruža punu podršku Vladi Republike Srbije u borbi protiv Korona virusa i izražava spremnost da u skladu sa svojim mogućnostima, na sve načine pomogne svojoj zemlji i u borbi protiv ove opasne pojave koja je dovela do situacije u kojoj se svi zajedno nalazimo.



U nedelju, 15. marta 2020. godine, država je proglasila vanredno stanje prouzrokovano epidemijom zarazne bolesti. Nastupila je viša sila prouzrokovana okolnostima koje nisu mogle da se predvide i koje nije bilo moguće sprečiti, koja je rezultat okolnosti vezanih za svetsku epidemiju Korona virusa ogromnih razmera i akt državnog organa, odluku o vanrednom stanju. Donet je niz mera od kojih je jedna mera obustavljanje svih sportskih aktivnosti, koja podrazumeva zabranu obavljanja SVIH sportskih aktivnosti u svim sportovima – što uključuje i treninge i utakmice, kao i prekid rada svih sportskih objekata na teritoriji Srbije. U ovom trenutku je neizvesno koliko će epidemija trajati (pa tako i koliko će propisane mere trajati).



Molimo Vas da postupate po uputstvima zdravstvenih stručnjaka i naredbama Vlade Srbije usmerenim na suzbijanje i prevazilaženje epidemije. Počevši od 15. marta 2020. godine pa do donošenja nove odluke o kojoj ćete biti obavešteni neće se održavati treninzi i igrati utakmice. Klub redovno prati sve odluke i aktivnosti vezane za zdravstvenu situaciju u svetu i Srbiji i blagovremeno će Vas obavestiti o svim promenama. Kada je reč o trenutnom položaju igrača, sportskih radnika i zaposlenih u klubu klub će detaljno razmotriti situaciju i što je pre moguće obavestiti Vas o donetim zaključcima. Za sada je najvažnije da se svi pridržavaju mera za suzbijanje Korona virusa, bez izuzetka. Posebno je preporučljivo da svi članovi kluba borave što više u svojim stanovima a prilikom najnužnijih izlazaka izbegavaju sredine u kojim se nalazi veći broj ljudi, kao i da se povede računa o higijeni uvećanog stepena (učestalo i temeljno pranje ruku i dezinfekciji).



U slučaju da Vam je potrebno bilo kakvo dodatno objašnjenje ili pomoć klub je u spreman da odgovori na svako Vaše pitanje i pruži pomoć koja bude potrebna. Medicinski tim Kluba biće angažovan na svakoj potrebnoj medicinskoj pomoći i spreman je da reaguje u slučaju potrebe.



Molimo Vas posebno da imate u vidu da su mogućnosti putovanja potpuno ograničene kako odlukama Vlade Srbije tako i vlada ostalih svetskih država.



Ostaje nam samo da poželimo svima nama da se što pre izborimo sa ovom svetskom epidemijom i vratimo se našim redovnim aktivnostima i normalnom životu. U ovim neprijatnim trenucima službe kluba su Vam na raspolaganju. Možete nam se obratiti kada god je to potrebno.



Veliki pozdrav, sa željom da sve prođe kako treba,



KK Partizan NIS", stoji u saopštenju Košarkaškog kluba Partizan.