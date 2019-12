Partizanova četvrta u nizu!

U utakmici 12. kola ABA lige, ekipa Partizana večeras je u ''Štark Areni'' savladala Igokeu rezultatom 89:73.





Ovo je crno-belima deveti trijumf od početka sezone, a Igokea je na začelju tabele sa samo dve pobede i 10 poraza.





Gosti su večeras došli u Beograd sa samo desetoricom igrača u svom rosteru, ali su znatno bolje odigrali uvodne minute utakmice i poveli sa 7:0 i 9:2.





Partizan je u nastavku prvog kvartala polako topio rezultatski zaostatak i tek u finišu prve četvrtine okrenuo na 21:16.





Sredinom druge deonice, Igokea prilazi na poen zaotatka (33:32), potom je i izjednačila na 35:35, ali onda sledi Partizanova serija 9:0, za miran odlazak crno-belih na poluvreme.





Prišla je Igokea i tokom treće četvrtine na 52:50, ali više od toga nije mogla u ovom meču. Partizan je do kraja rutinski odradio posao, razlika je išla i do ''plus 19'' (79:60) i nikakve neizvesnosti više nije bilo.





Markus Pejdž je večeras bio najraspoloženiji, upisao je 19 poena (trojke 5/6), a pratio ga je Janković sa 16 poena.





Kod gostiju Dorel Rajt 15 poena, po 13 su upisali Talić i Grin, a bivši centar Partizana Đorđe Gagić je meč završio sa šest poena i tri skoka.