Partizanova agonija nastavljena u Laktašima!

Poraz Partizana u Laktašima nakon produžetka, bilo je 90:84.





Mnogi su se zaleteli da kažu da je Partizanu prijala šok terapija kada je poveo sa 7:0 na gostovanju u Laktašima, ali se sve veoma brzo preokrenulo.



Domaći su napravili seriju od 14:2, poveli sa pet poena prednosti i predvodio ih je Klemons koji je sipao trojke na startu ove utakmice. Sve se desilo nakon što je u drugom minutu trener Bajić dobio isključenje, odnosno dve tehničke.



Atićevom trojkom domaći su stigli i do velike prednosti na kraju prve deonice, imali su 26:18, ali je Gordić trojkom smanjio rezultat.



Klemons je trojkom otvorio drugu deonicu, a onda je bilo i maksimalnih +10 u korist Igokee. Ipak, proradio je Pejdž, pogodio dve trojke, a onda je proradio i Zagorac sa nekoliko vezanih poena, ali i nekoliko dobrih odbrana.



Partizan je poveo pred kraj poluvremena poenima Zagorca, potom i Dangubića, ali je došlo do novog preokreta nakon poena sa linije za slobodna bacanja Stefana Pota.



Trojkom Gordića je počela poslednja deonica, pogodio je jednu i Novica Veličković, koji je potom imao i svoj prepoznatljiv dribling i koš za dva za prednost crno-belih od 51:53.



Ipak, Igokea završava serijom 6:0 četvrtinu za 59:55.







Domaći su držali prednost preko Klemonsa i Karmajkla, a crno-beli su proigrali nakon što je Gordić zaigrao bolje i odlučnije, kao i Rašon Tomas.



Upravo je poenima Gordića Partizan stigao do prednosti od 68:69, ali je domaći tim napravio novu seriju od 6:0, Karmajkl je bio nezaustavljiv za Veličkovića.



Na 20 sekundi do kraja Gordić je pogodio dvojku uz dodatno bacanje, ali je promašio sa penala i Igokea je imala poen prednosti. Imala je i plus od tri poena nakon poena Atića, crno-belima je ostalo 18 sekundi. Mekintajer i Veličković su odigrali pik-en-pop, Novica je pogodio za tri i izjednačio rezultat, a domaćima je ostalo 9 sekundi za pobedu.



Niti jedni, niti drugi nisu uspeli da pogode do kraja, pa smo gledali produžetak.





Interesantno i u nastavku, Voler je pogodio trojku za 83:82, potom još jednu, a imali su domaći i plus 6 na minut i 20 do kraja. Nakon promašaja Mekintajera bilo je jasno da crno-beli ne mogu daleko u produžetku.



Karmajkl je imao 27 poena, Voler 17, a Klemens je stao na 14. Gordić sjajan sa 19, Zagorac je imao 17, Miler-Mekintajer je stao na 9, a Pejdž i Veličković na 8.