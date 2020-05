Partizanov rival u Evrokupu navija za prekid sezone!

Predsednik Uniksa iz Kazanja Jevgenij Bogačev smatra da nastavak sezone u Evrokupu nije najbolje rešenje posle pandemije koronavirusa.



Evroliga ima rok do 24. maja da donese konačnu odluku o nastavku sezone, a prvi čovek Uniksa objašnjava zbog čega je nemoguće da se takmičenja završe.



Uniks je trebalo da odmeri snage sa Partizanom u četvrtfinalu, ali Rusi su za to da se ova sezona prekine.



"Ne mislim da će se sezona nastaviti, iako oni to žele. Igrati bez gledalaca nama ne odgovara. Zatim, imamo zadatak da sakupimo Amerikance, ali šta ako ih ne puste da se vrate? Jednostavno, bilo bi bolje da nema nastavka, jer on ne izaziva interesovanje", rekao je Bogačev za ruske medije, a prenosi i RTS.



On je dodao da je potrebnije pripremiti se najbolje moguće za narednu sezonu.



"Potrebno je pripremiti se za novu sezonu. I ne daj Bože da ona ne počne na vreme. Uzalud se trudimo da odložite neminovnu olduku. Protivim se tome da se sezona nastavlja krajem jula. Neki od igrača će do tada već biti u drugim timovima", zaključio je prvi čovek Uniksa.