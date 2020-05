Partizanov Amerikanac jedva dočekao treninge: "Moja odluka olakšala svima, decu nikad ne bih prijavio policiji!"

Košarkaš Partizana Rašon Tomas jedini je stranac u klubu koji je ostao u Beogradu tokom pandemije koronavirusa.



"Volim Beograd. Zabavan grad. Zaista kul mesto. Svi me pitaju to pitanje, kao da je toliko bizarno što sam odlučio da ostanem. Osećam se prijatno ovde. Nije to bila velika odluka za mene. Znam da je ova pandemija pogodila mnoga domaćinstva, ali odražvam komunikaciju redovno sa svojom porodicom. Svi su u redu. Mislio sam da će zbog ove moje odluke biti lakše svima", rekao je Amerikanac za Jutjub kanal Partizana.



Danas je ekipu po prvi put vodio Andrea Trinkijeri.



"Veoma sam uzbuđen. Znam da je bilo prioriteta u odnosu na košarku u prethodnim mesecima. Dobro je ovo došlo i za naša tela, da se svi malo odmorimo. Ali sa druge strane, kod svih nas je prisutna 'glad' za igrom. Ne sumnjam da smo svi želeli od prvog dana karantina samo da se vratimo na teren. Zato je početak treninga blagoslov za sve nas."



Nastavak sezone je neizvestan.



"Bez obzira šta se dešava, cilj nam je isti. I dalje želimo titule. Posvećeni smo osvajanju titula. Zaustavljeni smo onda kada smo bili na vrhuncu. Uradićemo sve što je do nas da stvari nastave u tom pravcu. Trenutno, za nas je najbitnije da se dobro pripremimo", rekao je Tomas koji se potom osvrnuo i na zanimljiv kadar sa društvenih mreža na kojem navodno prijavljuje policiji decu koja se igraju tokom policijskog časa.



"To je bila samo šala. Video sam ih napolju posle pet, a baš tih dana sam od tim menadžera dobijao gomilu poruka 'moraš da ostaneš kod kuće, moraš da ostaneš kod kuće'. Kada sam video da su oni napolju i da se zabavljaju.... Čoveče... Ali naravno, sve je bila šala. Ne bih nikada prijavio decu zbog toga što se zabavljaju", istakao je Rašon Tomas.