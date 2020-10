Partizan u Tatarstanu – Sa osam meseci zakašnjenja

Na krilima euforije koju je izazvala dvostruka titula Rubina u ruskom šampionatu (pisali smo o fudbalskom čudu Kurbana Berdajeva) ulaganja u sport su bila ogromna.Jasno, košarka nije ostala u drugom planu, tim pre što su lokalni moćnici odani Putinu ulagali i u odbojku, pokušavajući da ispune namenu velike sportske dvorane sagrađene pre nešto više od 15 godina. Ona je dorađivana, korišćena i za Univerzijadu. Sad, bilo je priče da je tu nestalo mnogo novca, ali to su ruske stvari.Uniks postoji od pada Berlinskog zida, odnosno kada se raspala SSSR, a proglasili su se za legitimnog naslednika lokalne univerzitetske ekipe koja je sedamdesetih imala dosta uspeha. Odatle i ime, Univerzitet, Kultura, Sport, pa je jasna skraćenica.Zbog važne uloge Tatarstana u ruskoj federaciji, ali i da bi se obuzdao nacionalističi sentiment, UNIKS je još u prošlom veku ubačen u prvu ligu. Jevgenij Bogačev predsednik nacionalne banke je bio i prvi čovek Uniksa i jasno, gurao je veliki novac u košarku.Ambicije su bile velike, već početkom veka su bili kost u grlu CSKA, osvojili i kup, igrali u Evropi i čak stigli do evropske titule u tadašnjem „Evropa čelendž kupu“. Izborili su se za domaćinstvo te sezone, pojačali tim i uspeli da se domognu trofeja.Posle su stigla i braća Lavrinovič, pa Marko Popović i kvalitetni Amerikanci, osvojen je ULEB kup, odnosno sadašnji Evrokup, UNIKS je izborio i Evroligu. U ovoj deceniji su igrali četiri godine među najboljim evropskim klubovima, kriza je poslednjih godina uzela danak, ali i dalje imaju jak tim.Imali su nekoliko neuspeha u VTB ligi, bolje igraju u regularnom delu, par puta su ispadali od slabijih rivala u plej ofu. Prošle godine, Tatari su igrali dobro u Evrokupu bili drugi u grupi, trebalo je da igraju sa Partizanom četvrtfinale, ali je takmičenje završeno zbog pandemije.Eto, umesto na proleće, UNIKS i Partizan će igrati ove jeseni u grupnoj fazi Evrokupa.Tim iz Kazanja je otvorio sezonu u Evropi porazom od Venecije u gostima, da bi dobili turski Bašehir u prošlom kolu.Tatari žele kontinuitet i leto je prošlo u želji da sačuvaju tim. Kouč Dimitris Priftis je već četvrtu sezonu na klupi, i četiri igrača koja su stigla sa njim su i dalje u timu. Ipak, pojačali su se, stigao je Nejt Volters bivši igrač Zvezde koji nije imao sreće sa povredama u Makabiju. Najveće pojačanje bi trebalo da bude Ajseja Kanan koga pamtimo po epizodnim ulogama u NBA ligi, u šest timova. Igrao je u Kini, proveo dosta u razvojnoj ligi, čekajući šansu u rosteru nekog od NBA klubova, ovo je prvi put da igra u Evropi.Iskusni Portorikanac Džon Holand je prvi put u Rusiji, dugo je u Evropi, mada je igrao za Kavse finale NBA 2018. ili bolje da kažemo bio deo tima. Da ne nabrajamo, ali vratio se posle dve godine Paša Antipov, stigli su Okaro Vajt, on se posle tri sezone u NBA vratio u Evropu. Morgan, Braun koji je igrao u Italiji, ali i nekoliko ruskih igrača koji su duže vreme u klubu čine baš dobar tim. Petorka su Amerikanci, tu je jasno i Džamar Smit koji je sa Unikahom osvojio Evrokup.Partizan se vratio posle neuspeha u Badaloni i bolnog poraza od Borca, dobili su Veneciju, neće biti lako protiv Uniksa, ali "crno-beli" nisu bez šansi.