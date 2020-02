Partizan u Evrokupu ponovo pred svojim navijačima, na Trento za 700 dinara!

Prvi put nakon osvajanja Kupa Radivoja Koraća, košarkaši Partizana će u sredu, 4. marta od 21 čas izaći pred svoje navijače u Štark Areni.



U 6. kolu Top 16 Evrokupa, "crno-beli" dočekuju Trento, u meču koji može doneti odluku o tome koji će tim završiti Top 16 fazu kao najbolji u čitavom takmičenju.



Prodaja pojedinačnih ulaznica, počinje u sredu, 26. februara, tačno u podne, i to na prodajnim mestima i sajtu Ticketline, kao i na blagajnama Štark Arene na dan utakmice do 17 časova do početka meča.



Cene pojedinačnih ulaznica su:



Tribine, Nivo 400: 700 dinara



Tribina (Nivo 200) - 900 dinara



Parter - 1.700 dinara



Standard 2 - 1.400 dinara



Standard 1 - 1.700 dinara



Superior - 2.200 dinara



Premium - 3.000 dinara



Sky Box (Pojedinačna mesta u loži) - 5.000 dinara.