Partizan suvereno prošao kroz Novo Mesto!

Košarkaši Partizana stigli su i do 16. pobede u ABA ligi ove sezone čime su se dodatno učvrstili na prvom mestu na tabeli ovog takmičenja. Crno-beli su slavili na gostovanju Krki u Novom Mestu rezultatom 61:76.



Krka je bolje ušla u meč pošto je nakon trojke Balažiča povela sa 8:4, ali je Nikola Janković uspeo da probudi Partizan.



Crno-beli su ušli u seriju, Birčević je nastavio, Pejdž takođe, pa su izabranici Andree Trinkijerija na mini-odmor otišli sa prednošću od 25:15.



Nastavak je doneo još bolju igru Partizana, desila se i serija koja je praktično rešila meč. Nakon što su domaći stigli na -5, Partizan je predvođen Birčevićem koji nije promašio trojku u prvom poluvremenu (3/3) stigao do serije 18:2.



Krka je uspela malo da ublaži rezultat pred kraj poluvremena, bilo je 27:47.



Nastavak je bila odlična prilika za Andreu Trinkijerija da isproba Angolu, novog košarkaša koji je stigao kao pojačanje iz Ostendea. Opao je ritam utakmice, teško su i jedni i drugi stizali do koša, pa je rezultat treće četvrtine bio 11:11. Valja napomenuti i da se Angola predstavio zakucavanjem.



Markus Pejdž je bio taj koji je pokrenuo malo "valjak", pogodio je dve uzastopne trojke, dokazao da je možda i najbolji košarkaš crno-belih u ovom trenutku.



Krka je veoma loše branila pik, što je dovelo do solidnog broja poena Partizanovih centara i krilnih centara.





Birčević 17 poena, Pejdž 12, Mekadu 8, a novajlija Angola 5. Kod domaćina najbolji Đapa sa 16 poena.