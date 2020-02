Partizan se sprema za još jedan derbi!

Serija derbija za crno-bele počinje večeras od 18 časova, kada Partizan gostuje Crvenoj zvezdi u derbiju 18. kola ABA lige.





Samo dva dana kasnije, crno-beli će gostovati u Bolonji protiv Virtusa u najverovatnije odlučujućem meču za osvajanje prvog mesta u Grupi E Evrokupa, a onda 8. februara dočekaće Budućnost u sledećem kolu ABA lige.





Upravo taj duel sa Podgoričanima tema je današnjeg saopštenja Partizana, koje u nastavku prenosimo.







''Jedna od odlučujućih bitaka za konačan plasman u regionalnoj ABA j.t.d. ligi, odviće se u nedelju, 9. februara od 18 časova u Štark Areni, kada će Parni valjak dočekati tim iz Podgorice. KK Partizan NIS poziva navijače da do kraja ispune najveću dvoranu na Balkanu i tako daju snažan vetar u leđa crno-belima.



Ulaznice za Nivo 400, prodavaće se po ceni od svega 200 dinara, a i ovog puta, deca do 14 godina starosti, moći će da prisustvuju utakmici besplatno u pratnji odraslih, uz preuzetu besplatnu kartu.



Prodaja pojedinčanih ulaznica počinje u utorak, 4. februara a one se mogu kupiti na sledećim mestima:



04.02.2020. od 10 do 18:00 - Ticketline Novi Beograd (Bulevar Milutina Milankovića 1)



05.02.2020. od 10 do 18:00 - Ticketline Novi Beograd (Bulevar Milutina Milankovića 1)



06.02.2020. od 10 do 18:00 - Ticketline Novi Beograd (Bulevar Milutina Milankovića 1)



07.02.2020. od 10 do 18:00 - Ticketline Novi Beograd (Bulevar Milutina Milankovića 1)



08.02.2020. od 10 do 16:00 - Ticketline Novi Beograd (Bulevar Milutina Milankovića 1)



09.02.2020. od 14:00 do početka meča - Štark Arena



Online prodaja: od 04.02. 24/7 na sajtu www.ticketline.rs



Cene ulaznica su:



Tribine, Nivo 400: 200 dinara



Tribina (Nivo 200) - 500 dinara



Parter - 1.000 dinara



Standard 2 - 800 dinara



Standard 1 - 1.000 dinara



Superior - 1.400 dinara



Sky Box (Pojedinačna mesta u loži) - 5.000 dinara.



Napomena: Deca uzrasta do 14 godina starosti mogu prisustvovati utakmici besplatno u pratnji odraslih, uz preuzetu besplatnu ulaznicu. Deca uzrasta do 7 godina starosti, mogu ući i bez karte, ali neće imati svoje sedište već sede u krilu roditelja/pratioca'', navodi se u saopštenju.