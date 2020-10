Partizan protiv "Skorojevića"

Partizan ima problem, izgubili su obe utakmice u Evrokupu u gostima, protiv Huventuda su prokockali pobedu, u Kazanju su se, slobodno možemo reći, obrukali, ne porazom, već pristupom.Zbog toga je put u Istanbul neobično važan, moraju da dobiju i stabilizuju formu u Evropi, jer u ovom trenutku je jasno da je tim daleko od prošlogodišnje forme, kada su delili packe u Evropi.Zato timove kao što je Bačešehir treba pobediti, Huventud ih je rasturio u Istanbulu prošle nedelje, a Turci, inače najmlađi tim u Evrokupu (osnovani su pre dve godine) i debituju u takmičenju su do sada sva tri meča. Ali, dok su Burg i Huventud lako prošli ovo gostovanje, tim iz Istanbula je pokazao zube u Tatarstanu, tesno su izgubili posle drame od Uniksa.U prvenstvu su dobili od dve od tri utakmice, ali svakako da je Evropa za njih izazov.Radi se o klubu koji je u drugoj ligi Turske nasledio licencu od Aćibadem Univerziteta i u prvoj sezoni su osvojili šesto mesto. Ali, onda je odustao Eskišehir u julu 2018. pa je posle jedne godine postojanja postao prvoligaš. U debitantskoj sezoni im je izmakao plej of za jedan meč, ali su posle trijumfa u kupu turske federacije igrali u FIBA kupu Evrope, što je bio evropski debi. Iako nisu igrali dobro u prvenstvu, Kovid je prekinuo takmičenje pa su iako 14. u trenutku suspenzije završili su u Evrokupu.Novac je ključ, oni su tim koji je deo škole u predgrađu Bačašehir koje je na evropskoj strani grada. Ceo sistem postoji od 1994. Priznat je u svetu, u obdaništima, školama osnovnim i gimnazijama školuje se turska elita, ali i deca stranih diplomata.Promenili su tim za start u Evropi, deset je novih igrača, a trener Zafek Aktaš je od novembra u klubu. Stigli su Erik Grin, Meksikanac Perez, Ovens, Pejton Oldridž i petorica turskih igrača Onsel, Jilmaz i ostali...Perez i Akpinar su plejmejkeri, Meksikanac igra prvi put u Evrokupu, u stvari on ima i državljanstvo Amerike, rođen je u Kaliforniji, mada je igrao u Meksiku, pre Izraela. Nastupao je i u Argentini, Letoniji u Turskoj je igrao za Banvit, a prošle sezone je bio u Žalgirisu.Džamala Džonsa znate iz Verone i Grčke, bio je i u razvojnoj ligi, ali nikada se nije dokopao NBA. Erik Grin je bio u Denveru i Juti, Feneru, Olimpijakosu, on je najveće ime u timu, i Ovens je dugo u Evropi, a Pejton Oldridž je pre Turske nastupao u Italiji. Dakle, legija stanaca, za Tursku ništa novo, Turci čine drugu petorku, pet Amerikanaca su oni koji bi trebalo u teoriji da nose tim. Protiv Huventuda su delovali očajno, u principu Partizan ima šansu, ali nikako ako se upusti u jurnjavu sa ovim timom, koji može da iznenadi, ali se čini da bi im novi poraz praktično ugasio svaku nadu u prolazak u narednu rundu.Meč u Istanbulu na programu je večeras od 18 časova.