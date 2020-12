Partizan protiv Mege, ovo je plan Filipovskog!

Košarkaši Partizana sutra dočekuju ekipu Mege u utakmici desetog kola ABA lige.





"Mega ove godine ima dobru ekipu, dobro su trenirani, imaju odličnog trenera koji zna košarku. Imaju mlade igrače koji dobro prate taj sistem - brzi su, dobro trče, centri mogu da pogode za tri poena...", rekao je Filipovski za klupsku televiziju.



Partizan je trenutno peti na tabeli regionalnog takmičenja sa četiri pobede i pet poraza, dok je Mega druga sa skorom 7/2.



"Neugodan su protivnik i moraćemo da odigramo vrlo dobru odbranu, da sprečimo njihove kontranapade, pošto su stvarno mnogo brzi, da dobro branimo jedan na jedan i pikenrol, koji igraju iz više uglova", naveo je Filipovski.



"U napadu ćemo morati još preciznije i konzistentnije da razvučemo to što želimo na 40 minuta. To je naša želja... Čeka nas izazov da protiv mlade i brze ekipe igramo precizno", dodao je trener Partizana.



Bek crno-belih Ognjen Jaramaz rekao je da je forma njegovog tima u usponu i da smatra da su crno-beli favoriti u predstojećem meču.

"Ekipa Mege igra vrlo dobro ove sezone, imaju centarski par koji igra fantastično i iskusnog pleja Tepića koji vodi ekipu. Prikazali su fantastične partije i u taj meč moramo da uđemo sa velikim respektom, iako su mlada ekipa", rekao je Jaramaz.



"Mi dolazimo iz još jedne važne pobede u Evrokupu, mislim da nam je forma u usponu i da smo favoriti u ovom meču. Moramo da pobedimo, s obzirom na naše ciljeve u ABA ligi. To je veliki izazov, ali trudimo se da nas to ne opterećuje već da nas motiviše", istakao je on.



Utakmica se igra sutra od 19.00 u Hali sportova "Ranko Žeravica".



