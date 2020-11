Partizan predstavio novog trenera, Ostoja o "silovanju ABA lige, tastovima i sinovima"!

Partizan je danas i zvanično predstavio novog trenera Saša Filipovskog.Slovenački stručnjak je potpisao ugovor do kraja sezone uz opciju produžetka saradnje na još jednu godinu.Članovi stručnog štaba će biti još i asistent Boban Mitev i kondicioni trener Vladan Radonjić, dok će trener Dejan Mijatović kao koordinator baviti mlađim selekcijama kluba., rekao je Filipovski koji je istakao da se nije čuo sa Vujoševićem sa kojim je sarađivao u CSKA iz Moskve., istakao je Filipovski.Predsednik Partizana Ostoja Mijailović je potom odgovarao na pitanja novinara koja se tiču aktuelnog finansijskog stanja u klubu., kazao je on i potom se osvrnuo na pravni sukob sa "crveno-belima"."Lavina svega je počela od te tužbe. Neću da ponavljam, ali imamo situaciju da imamo blokadu i gašenje računa kod Rajfajzen banke u Zagrebu, prosto, ABA liga je u jednoj nezavidnoj situaciji. Menadžment ABA lige traži rešenje. U novom društvenom ugovoru biće sve definisano.. Mislim da je to nemoralan čin, većina se izjasnila protiv toga, rešenje je da se društvo transformiše u DOO društvo, gde niko neće moći da ucenjuje, i tu je košarka na 1. mestu, ne da se članovi familije postavljaju na neka značajna mesta. Kao što smo do sada nalazili rešenje, i sada ćemo. Cela evro košarka je u problemu, ABA je u još težem problemu", smatra Mijailović."Imali smo veliki problem sa ABA 2 ligom. Partizan je dao saglasnost da se plate hoteli i put tim ekipama. Moramo da nađemo zajedničko rešenje u interesu košarke, ne pojedinaca", zaključio je on.Sašo Filipovski će debitovati na klupi "crno-belih" sutra kada u Beograd stiže ekipa Zadra, meč je na programu od 21 sat.