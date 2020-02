Partizan ponovo na sceni, počinje najvažniji deo sezone! Šta Trinkijeri poručuje?

Trener košarkaša Partizana Andrea Trinkijeri rekao je danas da su i njegovoj ekipi, baš kao i Krki, sve utakmice do kraja regularnog dela takmičenja u ABA ligi važne i dodao da crno-beli u Novom Mestu moraju da prikažu dobru, čvrstu i pametnu igru.



"Vraćamo se u takmičarski ritam nakon pauze zbog FIBA prozora. Ta prva utakmica je uvek nezgodna, naročito jer igramo u gostima, u specifičnoj atmosferi, hali u kojoj je domaća ekipa ove sezone savladala i Budućnost i Crvenu zvezdu", rekao je Trinkijeri za klupski sajt.



Nakon dvonedeljne pauze, nastavlja se takmičenje u ABA. U petak ujutru, ekspedicija Partizana krenula je put Novog Mesta, gde će u subotu igrati protiv domaće Krke.



"Ekipa Krke do kraja sezone igra tri mini finala i sigurno će dati sve od sebe za još jednu veliku pobedu. S druge strane, naše je da se pripremimo i prikažemo dobru, čvrstu i pametnu igru. I nama su sve utakmice do kraja jednako važne kao i njima", istakao je Trinkijeri.



Partizan je prvi na tabeli regionalnog takmičenja sa 15 pobeda i četiri poraza, dok je Krka deseta sa skorom 6/13.



"Krka je na svom terenu dobila i Budućnost i Zvezdu, što govori da u meč moramo ući maksimalno ozbiljno, kao što smo to činili i do sada u ABA ligi i u Evrokupu. Mislim da ipak sve zavisi od nas i da moramo pokazati naše najbolje izdanje. U tom slučaju, verujem da ćemo se iz Novog Mesta vratiti srećni", rekao je krilni centar Partizana Stefan Birčević.



Utakmica u dvorani "Leon Štukelj" igra se od 18.00.