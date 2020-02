Partizan od sjaja do očaja i nazad, Jaramaz u produžetku srušio Zvezdu i doneo trofej "crno-belima"!

Košarkaši Partizana osvojili su ovogodišnje izdanje Kupa Radivoja Koraća pošto su u finalu savladali Crvenu zvezdu u Nišu rezultatom 85:84 (13:19, 18:15, 18:18, 29:26, 6:7).



Početak je bio veoma "usporen" na obe strane, u prva tri minuta videli smo svega četiri poena, po dva sa obe strane.



Usledila je trojka Veličkovića, "crno-beli" su se u jednom trenutku odlepili na šest poena razlike, ali je Panter trojkom smanjio razliku.



Poenom Zagorca na slobodnim bacanjima Partizan je ponovo otišao na "plus šest", ovoga puta na kraju prve četvrtine - 19:13.



U drugoj deonici gledali smo sličnu igru oba tima sa puno grešaka, pogotovo na sredini četvrtine, ali je Crvena zvezda pre svega zahvaljujući Lorencu Braunu smanjila zaostatak i približila se na tri poena "crno-belima" na poluvremenu - 34:31.



"Crno-beli" su bolje ušli u drugo poluvreme bez obzira na činjenicu da su igrali praktično bez Tomasa, ali Zvezda je brzo odgovorila preko Gista koji je svojim poenima sredinom treće četvrtine približio svoj tim na samo poen od rivala.



Imao je Partizan trojkama Birčevića i Pejdža sedam poena prednosti što je Zvezda uspela da smanji bez obzira na dve vezane trojke Zagorca u poslednjem minutu.



Pred poslednju, odlučujuću četvrtinu izabranici Andree Trinkijerija imali su istu prednost kao i na poluvremenu - 52:49.



Već u prvim minutima četvrte deonice pogađali su i Gist i Veličković, a "crveno-beli" su strpljivom igrom posle tri minuta po prvi put na meču stigli do prednosti. Uspevao je Partizan da stigne do izjednačenja, ali je nakon trojke Pejdža za egal na drugoj strani na isti način odgovorio Beron.



Nakon njega, "crno-beli" nisu uspeli da izgrade napad što je iskoristio Gist kako bi svoj tim odveo na "plus pet" minut i po do kraja meča. Usledila je prava drama kada je Panter napravio faul u napadu osam sekundi pre kraja, da bi još jednim prekršajem omogućio Pejdžu da sa dva slobodna bacanja uvede utakmicu u produžetak.



"Crveno-belima" presudio je sjajni Jaramaz koji je sa dve trojke napravio ključnu prednost za svoj tim koju Partizan umalo nije ispustio što se na kraju ipak nije desilo.



Pobednički tim predvodio je Markus Pejdž sa 21 poenom, Jaramaz je upisao 19, a Zagorac dodao 11 poena uz pet skokova.



U Crvenoj zvezdi Lorenco Braun postigao je 17 poena upisavši pritom sedam asistencija i pet skokova, dvocifreni su bili još i Davidovac (16p), Panter (12p) i Gist i Štimac sa po 11 poena.



Partizan je tako osvojio svoj osmi trofej Kupa Radivoja Koraća, a treći zaredom.