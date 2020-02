Partizan na fajnal foru Evrolige!

Partizan je u finalnoj utakmici beogradskog turnira Evrolige "Next generation" (AGNT) pobedio CFFB Pariza rezultatom 79:67 (19:14, 21:14, 19:25, 20:14) i tako obezbedio učešće na F4 u Kelnu!



Juniori #KKPartizan NIS plasirali su se na finalni #ANGT @EuroLeague! 👏👏👏

U finalnom meču kvalifikacionog turnira, naši juniori su pobedili FCBB Pariz rezultatom 79:67

Na putu do finala, crno-beli su savladali Makabi sa 81:60, Panatinaikos sa 102:63 i Crvenu zvezdu sa 78:77. pic.twitter.com/j1PDK9zJoD — KK Partizan NIS (@PartizanBC) February 23, 2020

Partizan su do velikog trijumfa predvodili Radovanović sa 12 poena i pet skokova, Jovanović i Sar sa 10, Živojinović sa devet i Petrović i Stefanović sa osam poena.Parižani su samo na kratko uneli neizvesnost u finišu treće i početkom četvrte deonice kada su smanjili zaostatak na šest, a potom i na tri poena.Ipak, crno-beli su u finišu dodali gas, u poslednji minut ušli sa +7 i tu je bilo jasno da Partizan putuje na F4.Najefikasniji u redovima Pariza bio je Danijel Bačo sa 24 poena i 15 skokova.Crno-beli su ovaj meč dobili zahvaljujući i odličnoj igri u odbrani, naročito u prve dve deonice u kojima su primili ukupno 28 poena (14 i 14).Pored Partizana, na F4 učestvuju i Real Madrid, Gran Kanarija i Ritas. Fajnal for je na programu od 22. do 24. maja u Kelnu.