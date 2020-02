"Partizan i Budućnost državni simboli, utakmica u Beogradu veliki izazov!"

Košarkaše Partizana u nedelju od 18 časova očekuje veliki izazov, u okviru 19. kola regionalne ABA lige u "Štark Arenu" stiže lider na tabeli sa istim učinkom kao i "crno-beli" Budućnost.



Za utakmicu vlada veliko interesovanje, u prodaji je ostalo još oko 5.000 ulaznica za Nivo 400, dok je Nivo 200 rasprodat, a kontrole će na ulazima i oko dvorane biti pooštrene.



Meč je označen kao događaj visokog rizika koji nemaju veze sa dešavanjima na parketu, pa predsednik Partizana Ostoja Mijailović apeluje na navijače da fer i sportski podrže svoj tim



"Na prvom mestu, želim da istaknem kako je ovaj meč nama od izuzetno velikog značaja sa sportske strane, jer nam može otvoriti vrata prvog mesta u regularnom delu ABA lige. Raduje me veliko interesovanje navijača, jer su igrači i stručni štab svojom borbom i posvećenošću sigurno zaslužili takvu podršku.



Sa druge strane, ova utakmica u organizacionom smislu predstavlja izazov za nas kao domaćina, ali i za sve navijače, i to iz razloga koji nemaju veze sa sportom. I Budućnost i Partizan su košarkaški klubovi, važni simboli svojih država, ali ipak samo organizacije koje se bave sportom i koje nemaju veze sa nekim drugim dešavanjima.



Zbog toga, želim da uputim poziv našim navijačima da se skoncentrišu na teren i podršku našem timu, jer nam je ta podrška preko potrebna. Emocije su jake, ali moramo biti svesni da za Partizan navijaju ljudi različite nacionalnosti i veroispovesti i da je to činjenica na koju trebamo biti ponosni i da je to nešto što treba da negujemo.



Siguran sam da naša braća i sestre znaju, gde god oni živeli, da imaju našu podršku za očuvanje naših istorijskih vrednosti, ali ovu utakmicu posvetimo našim momcima koji imaju šansu da vrate Partizan tamo gde nije bio skoro celu deceniju", poručio je Mijailović u saopštenju na zvaničnom sajtu kluba.