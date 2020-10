Partizan dobio spor sa bankom, stižu milioni!

Crno-beli su naveli da je sud doneo prvostepenu presudu koja glasi da Partizan banci ne duguje ništa, dok je banka dužna da klubu uplati nadoknadu za reklamiranje u iznosu od 77 miliona dinara, plus pripradajuće kamate.



U zbiru, dug banke prema Partizanu iznosi oko 105 miliona dinara, navodi se u saopštenju.



Kako se dodaje, kada se na iznos koji će klub prihodovati doda suma od 1.450.000 evra, koliko je iznosilo potraživanje banke prema Partizanu pre tužbe, dolazi se do ukupne finansijske koristi za klub u iznosu većem od 2,3 miliona evra.



Ova odluka je prvostepena i sve strane u postupku imaju pravo na žalbu.



"Verovali smo u ovaj proces i verujemo da će svi koraci koji uključuju i eventualnu žalbu biti završeni za oko pola godine. Kao klub, mi ćemo finansijski benefit osetiti tek kada presuda bude pravosnažna, odnosno kada banka isplati naknadu koju je sud odredio", rekao je predsednik Partizana Ostoja Mijailović.



"Ovim putem želim da javno odam priznanje našem pravnom timu na fantastično odradjenom poslu, ali i da naglasim da ćemo konačno zadovoljstvo osetiti tek kada kada ova presuda bude prošla kroz računovodstvo kluba. Dakle, kada dug bude rasknjižen, a prihod uknjižen", dodao je on.