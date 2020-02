Partizan angažovao pojačanje samo za ABA ligu?

Pisali smo, na sajtu KSS je osvanulo ime kolumbijskog internacionalca Brajana Angole, kao novog košarkaša Partizana On se dakle našao u zvaničnom registru saveza, što znači da su "crno-beli" na pragu pojačanja.Ostaje još samo da Angola odradi lekarske preglede i ukoliko zadovolji dobiće ugovor od ekipe Partizana, a očekuje se da to sve bude gotovo početkom naredne sedmice, nakon okončanja Kupa Radivoja Koraća.Ipak, kako stoje stvari, Angola neće moći da nosi dres Partizana u Evrokupu, gde su "crno-belI" izborili plasman u Top 8 fazu i to sa prvog mesta u grupi i imaju velike ambicije.Od naredne sezone će finalisti Evrokupa dobijati vizu za Evroligu, pa je jasna namera uprave beogradskog kluba.Trinkijeri neće moći da računa na poslednje pojačanje u ovom takmičenju, kako je rok za registraciju igrača bio još u četvrtom kolu Top 16 faze.Partizanu je preostalo da odigra meč šestog kola sa Trentom, što znači da je vreme isteklo i da novi igrači ne mogu biti registrovani.To jasno implicira da su u klubu rešili da 25-godišnjeg Angolu koriste pre svega u borbi za trofej u ABA ligi, na kraju krajeva i u Superligi Srbije.