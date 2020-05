PAO rizikuje i smanjuje platu najboljem igraču, Janakopulos poručuje: "Videćemo ko će se zadnji smejati"

Često je Dimitris Janakopulos bio u centru pažnju zbog svojih kontroverznih postupaka i izjava, potrudio se da tako bude i sada.



Poznato je da su Evroliga i ELPA (sindikat košarkaša) postigli dogovor oko plata igrača, timovi koji se takmiče u EL imaju obavezu da do avgusta isplate 85% plata svojim igračima ako se sezona okonča na parketu, ako bude suspendovana imaće obavezu da isplate 80% od plate svojim igračima.



To se nije dopalo Janakopulosu.



"Igrači traže da budu plaćeni 80% od svojih ugovora iako su odradili 65%... Videćemo ko će se zadnji smejati", rekao je vlasnika Panatinaikosa.



On se već bacio u akciju kako bi smanjio rashode kluba, ponudio je novi ugovor svom najboljem igraču, ali sa značajnim smanjenjm plate.



Naime, Nik Kalates je dobio ponudu da produži saradnju sa Panatinaikosom na još tri godine, ali za platu od 1,8 miliona evra po sezoni, što je za 400 hiljada evra manje nego što trenutno zarađuje.



Videćemo kakva će biti reakcija 31-godišnjeg košarkaša, jasno je da ovim potezom PAO rizikuje da ga izgubi, jer je izvesno da postoje timovi koji bi mogli da mu plate više.