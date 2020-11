PAO HUVENTUD - Partizan ne zna za poraz sa Filipovskim, ali je umalo prosuo +14 u poslednjoj četvrtini!

Velika pobeda Partizana večeras u Beogradu protiv Huventuda, 78:75.







Huventud je bolje otvorio utakmicu, Doson je pogodio za tri poena, a nakon pogotka Lopez-Arostegija bilo je +5 za goste.



Ipak, Kodi Miler-Mekintajer je pokrenuo crno-bele i izjednačio na 8:8, ali gosti nisu dali prednost pošto je Lopez Arostegi pogodio novu trojku.



Poenima Gordića se završila prva deonica, a onda velika serija crno-belih na startu druge četvrtine i prelazak u vođstvo za koje se nadamo da neće izgubiti do kraja utakmice.



Janković poenima i Pejdž trojkom su otvorili četvrtinu, a seriju je nastavio Rašon Tomas (2+1) nakon ukradene lopte i asistencije Markusa Pejdža.



Tada je Partizan stigao i do maksimalnih +7, ali je prednost brzo počela da se topi.



Bila je ona oko pet poena prednosti za crno-bele tokom većeg dela druge četvrtine, a onda odlična serija preko Mekintajera i Dangubića, crno-beli su imali i +8 pred kraj drugog dela igre, a upravo je to bila razlika na poluvremenu (41:33).



U nastavku je nakon trojke uz zvuk sirene Radeta Zagorca bilo deset poena prednosti, a onda je Kodi Miler-Mekintajer pogodio novu trojku za 49:36.



Morao je Filipovski da reaguje tajm-autom kada je Brodzijanski podigao nivo igre Huventuda, ali je Partizan nastavio da sipa trojke, prvo Pejdž, a potom i Gordić pa je prednost bila ponovo dvocifrena.



Gordić je briljirao u poslednjem minutu treće četvrtine, vezao je četiri poena, pa su crno-beli otišli u poslednjih 10 minuta uz prednost koja je bila maksimalna, 63:49.



Partizan je ušao u problem sa faulovima i jasno je bilo odmah da ćemo gledati dugu poslednju deonicu jer su crno-beli ušli u bonus nakon samo dva i po minuta igre. Dangubić je imao prazan hod i nekoliko loših poteza, pa su se gosti vratili na jednocifren minus.



Trojkom Basasa gosti dolaze na -6, pa je usledila nova promašena trojka Partizana od strane Dangubića, ali je Rašon Tomas uhvatio ofanzivni skok i nakon faula pogodio oba slobodna bacanja za +8. Veoma bitan detalj utakmice.







Ipak, crno-beli su u nevreme ušli u novi kontra-ritam, Mekintajer je izgubio loptu na 2:46 do kraja i Huventud je imao napad, a Karles Duran je tražio tajm-aut.



Stigli su gosti i do -5, a onda novi šok, trojka Morgana za 74:72 na ulasku u poslednji minut!



Mekintajer je izgubio loptu, na drugoj strani Basas promašio trojku, da bi Mekintajer ponovo uzeo loptu i - pogodio! Ostalo je bilo 28 sekundi do kraja, crno-beli su imali 76:72, ali taj rezultat nije ostao do kraja na snazi.



Ušlo se u penal završnicu, Huventud je tražio poraz manje od 3 razlike, a ispostavilo se da je bilo tačno toliko nakon promašene trojke Pejdža.