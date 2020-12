Panatinaikos bez snage za preokret, Žalgiris slavio u Atini, Nedović najraspoloženiji kod domaćih

Košarkaši Žalgirisa slavili su na gostujućem terenu protiv Panatinaikosa 81:69 u 13. kolu Evrolige.



Daleko najzaslužniji za pobedu litvanskog tima u "OAKA areni" bio je Marijus Grigonis, koji je postigao 24 poena uz šest skokova i tri asistencije.



Gosti iz Kaunasa su već na kraju prve četvrtine stvorili dvocifrenu prednost, koja se tokom druge deonice u dva navrata istopila na plus šest.



Na poluvreme se otišlo sa plus 10 za Žalgiris, a početak treće deonice protekao je u velikoj seriji domaćih koji su trojkama Arona Vajta i Nemanje Nedovića spustili prednost gostiju na samo dva poena viška.



Peta trojka Grigonisa malo je trgla goste, ali su košarkaši Panatinaikosa ubrzo došli na "pola koša" zaostatka kada je Hauard Sent-Ros pogodio za dva.



Činilo se da su domaći u igri, a onda je usledila neverovatna serija Žalgirisa od 16:0 za plus 13 početkom odlučujuće deonice.



Usledila je reakcija domaćih igrača i serija od 8:0 u kojoj su trojkama učestvovali Sant-Ros i Nedović, dok je Jorgos Papajanis smanjio zaostatak na sedam poena.



Isti košarkaš je na nešto manje od tri minuta pred kraj smanjio na pet poena zaostatka.



Ispostaviće se da je to bio poslednji trzaj "zelenih", koji nisu imali snage da izbegnu osmi poraz u Evroligi i nastave u ritmu "toplo-hladno".





Nedović je bio najraspoloženiji u redovima poraženih postigavši 12 poena uz jedan skok i četiri asistencije.





Panatinaikos je ovim porazom ostao pri dnu tabele sa samo četiri pobede, a priliku za povratak na pobednički kolosek imaće za četiri dana kada u OAKA Arenu stiže Real Madrid.





Sa druge strane, Žalgiris je prekinuo lošu seriju i sada se u velikanu iz Kaunasa lakše diše pred dolazak Baskonije.