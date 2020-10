Ovo je za tebe, Mamba!

Praktično, titula je rešena u drugoj četvrtini. Lejkersi su stigli do +28 do odmora, bilo je jasno da Majami ne može da parira. Do kraja su održavali prednost, na kraju 106:93, odbrana je dobila ovo finale, bez ikakve sumnje. Ovo je 17. prsten za franšizu, četvrti za Lebrona Džejmsa.



Kralj je MVP finala, završio ga je u velikom stilu, 28 poena, 14 skokova, 10 asistencija. Ovo je i četvrti put da je MVP finala, Džordan je ispred sa šest.



Lebron je naravno, kao i Dejvis titulu posvetio tragično stradalom Kobiju Brajantu, koji je Lejkerse vodio do pet prstenova. Dejvis je odigrao strašnu sezonu, u poslednjem meču je dao 19 poena, imao 15 skokova, zaključao reket šampiona.



U istoriju je ušetao i Rajon Rondo, on je jedini čovek uz slavnog Klajda Lovleta koji je prsten osvajao sa dve najuspešnije franšize u istoriji, Seltiksima i Lejkersima.



Majamiju svaka čast sjajno su se borili, Džimi Batler je dobio dva meča, ostali su bez Adebaja i Dragića u prelomnim trenucima serije, obojica su se sinoć vratili, ali je bilo kasno. Batler je delovao iscrpljeno, nosio je tim na leđima, noćas 12 poena, 8 asistencija, 7 skokova.



Tako su Lejkersi deceniju posle poslednje Kobijeve titule osvojili prsten. Lebron je spreman već za sledeći napad, pred njim je Brajant sa pet titula, Džordan ima šest.



"Kralj" se neće zaustaviti na ovome to je sigurno.